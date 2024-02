Hella Aktie: Gerüchteküche brodelt!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Hella & kaum verändert. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gibt. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, wobei an 12 Tagen positive Themen im Vordergrund standen und nur an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hella &-Aktie beträgt aktuell 36, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung, da er ebenfalls bei "Neutral" liegt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Hella &-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 73,39 EUR, während der Kurs der Aktie bei 82 EUR liegt, was einer Abweichung von +11,73 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt eine Abweichung von +0,82 Prozent, was zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.