Hella Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem positiv über die Aktie von Hella & diskutiert. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hella & im Vergleich zur Branche Automatische Komponenten eine Dividendenrendite von 0,33 % aus, was 3,49 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,81 %. Dies führt zur Einstufung "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Hella & mit einem Kurs von 82,1 EUR aktuell +2,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +12,11 Prozent liegt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Hella & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 35,49, was 81 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" (19,63). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.