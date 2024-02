Hella Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Hella & in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies deutet darauf hin, dass das Bild der Aktie negativer geworden ist. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Hella & daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat sich die Rendite der Aktie von Hella & um mehr als 13 Prozent verbessert, und liegt bei 10,36 Prozent. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -0,87 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Hella & mit 11,24 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Hella & beträgt derzeit 0,33 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,73 Prozent. In der "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Differenz bei -3. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hella &-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hella &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 73,89 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 81,9 EUR liegt, was einem Unterschied von +10,84 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (81,81 EUR) nahe am gleitenden Durchschnitt (+0,11 Prozent). Daher wird die Hella &-Aktie in diesem Fall mit einem "Neutral"-Rating versehen. Insgesamt erhält die Aktie daher im Rahmen der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.