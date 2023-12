Hella Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Hella & schüttet eine Dividendenrendite von 0,37 % aus, was 3,44 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,82 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Hella & im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,72 Prozent erzielt, was 8,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 9,89 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 2,32 Prozent, und Hella & liegt aktuell 0,6 Prozent unter diesem Wert. Deshalb wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Stimmungsbild zu Hella & hat sich in den letzten Wochen deutlich ins Negative verändert. Negative Auffälligkeiten in Bezug auf das Stimmungsbild und eine abnehmende Diskussionsstärke über das Unternehmen führen zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung in diesem Bereich.

Im Bereich der fundamentalen Analyse weist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,19 eine 63-prozentige Überbewertung im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" auf, die mit einem KGV von 21 bewertet werden. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.