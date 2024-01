Hella Aktie: Einfach unglaublich

Die Hella & Aktie weist eine Dividendenrendite von 0,33 Prozent auf, was 3,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Hella & Aktie mit 6,17 Prozent um mehr als 3 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,13 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt die Hella & Aktie mit 4,04 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in Bezug auf den Aktienkurs.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Hella & in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien zu Hella & gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird die Hella & Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie um +10,81 Prozent über dem GD200 (73,28 EUR) verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 80,45 EUR, was einer Abweichung von +0,93 Prozent entspricht, und somit die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert ausweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".