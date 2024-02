Hella Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Aktie von Hella & weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten eine Dividendenrendite von 0,33 % auf, was 3,44 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt von 3,76 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Hella & Aktie beträgt 45,45, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Hella & Aktie eine Rendite von 10,36 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Automatischen Komponenten"-Branche in den letzten 12 Monaten lag bei -0,46 Prozent, während die Hella & Aktie mit 10,82 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Hella & in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.