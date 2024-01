Hella Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Die Hella & Aktie wird derzeit als unrentables Investment bewertet, da ihre Dividendenrendite mit 0,33 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,49 Prozent liegt. Die Redaktion empfiehlt daher die Aktie als "Schlecht". Auch auf fundamentaler Basis wird die Aktie als überbewertet angesehen, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,4 einen Abstand von 77 Prozent zum Branchen-KGV von 19,95 aufweist. Auch in den sozialen Medien wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Hella & festgestellt, was zu einer negativen Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Darüber hinaus wird die Aktie auch technisch als neutral eingestuft, da der Relative Strength Index (RSI) sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Hella & Aktie daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.