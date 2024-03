Hella Aktie: Bitte nicht vergessen!

Hella & hat eine Dividende von 0,33 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (3,79 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet, da die Differenz 3,46 Prozentpunkte beträgt. Dies führt derzeit zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +12,55 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 74,99 EUR mit dem aktuellen Kurs (84,4 EUR) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 81,64 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,38 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Hella & weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis liegen im neutralen Bereich, mit Werten von 30,77 und 33,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Hella & als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 36,43 insgesamt 82 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", der 20,01 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".