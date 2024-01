Hella Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Die Aktienanalyse zeigt, dass Hella & im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automatische Komponenten) als überbewertet angesehen wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 35,4, was einem Abstand von 80 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 19,67 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis mit einer "Schlecht"-Empfehlung bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Hella & derzeit eine Dividendenrendite von 0,33 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hella & bei 82 EUR liegt, was einer Entfernung von +12,04 Prozent vom GD200 (73,19 EUR) entspricht und somit als "Gut"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 79,24 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Hella & als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.