Hella Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Diskussionen rund um die Aktie von Hella & auf sozialen Medien lassen auf positive Einschätzungen und Stimmungen schließen. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren, was auch durch die thematisierten positiven Themen bestätigt wird. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Gut" und ist der Auffassung, dass die Aktie von Hella & bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hella & derzeit bei 74,11 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 81,2 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +9,57 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 81,69 EUR, was zu einem Abstand von -0,6 Prozent führt und die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Hella & derzeit weder als "überkauft" noch "überverkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (51,85 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (49,48 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Hella & derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -3,36 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Automatische Komponenten" führt. Daher erhält Hella & in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.