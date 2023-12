Helix Wind Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Helix Wind-Aktie zeigt eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 17,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Helix Wind eine mittlere Diskussionsaktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt über einen längeren Zeitraum unverändert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Helix Wind-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was zu einer ähnlichen Einschätzung für 25 Tage führt.

Die Anlegerstimmung zeigt in den letzten zwei Wochen eine besonders negative Diskussion über Helix Wind. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält Helix Wind auf Grundlage der Dividendenpolitik, des Sentiments, des Relative Strength Index und der Anlegerstimmung eine "Neutral"-Bewertung.