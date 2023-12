Helix Wind Aktie: Was passiert jetzt?

In den letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Helix Wind in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Helix Wind wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bei Helix Wind in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Insbesondere negative Themen standen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende ist Helix Wind mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (17,04 %) niedriger einzustufen. Die Differenz beträgt 17,04 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Helix Wind-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Helix Wind.