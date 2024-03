Helix Energy Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Helix Energy liegt bei 8,11, was als überverkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, wobei der RSI für die Helix Energy bei 39 liegt. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die Helix Energy auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Helix Energy aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten für die Helix Energy 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Damit erhält der Titel langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 29,75 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 14 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" bewertet.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Helix Energy zeigte interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.