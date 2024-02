Helix Energy Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Helix Energy beträgt der RSI 36,84, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25 liegt bei 50,82, was ebenfalls als "neutral" bewertet wird, was zu einem Gesamtrating von "neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Helix Energy liegt bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,74 als unterbewertet betrachtet wird, was zu einer "gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung und das Buzz um Helix Energy haben sich in letzter Zeit eingetrübt, was zu einer insgesamt "schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten hat Helix Energy eine Performance von 23,08 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +11,07 Prozent bedeutet und zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie führt.