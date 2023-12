Helix Energy Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Helix Energy eingestellt waren. Insgesamt gab es sieben positive und nur zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Helix Energy daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung innerhalb der letzten zwölf Monate für die Helix Energy-Aktie waren alle 1 Einstufungen "Gut". Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Auch im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 14 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 33,08 Prozent steigen könnte. Die Empfehlung lautet daher "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Helix Energy wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.

Helix Energy weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,51 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" eingestuft werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.