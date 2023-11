Helix Energy Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Insgesamt wurden acht Tage lang hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Helix Energy. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Die Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments ergibt somit ein "Gut".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Helix Energy abgegeben haben, sind insgesamt der Meinung, dass die Aktie "Gut" ist, da es 1 Kaufempfehlung, 0 Neutralbewertungen und 0 schlechte Bewertungen gibt. Es liegen keine Aktualisierungen der Analysten für Helix Energy aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Helix Energy liegt bei 14 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs voraussichtlich um 52,01 Prozent steigen wird, da der aktuelle Kurs bei 9,21 USD liegt. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut". Die Gesamtbewertung der Analystenuntersuchung führt somit zu einer Einstufung von "Gut".

Bei der technischen Analyse einer Aktie kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über einen Zeitraum von 200 Handelstagen genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Helix Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 8,63 USD. Der letzte Schlusskurs (9,21 USD) liegt daher deutlich darüber (Unterschied +6,72 Prozent). Basierend auf dieser Information wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 10,21 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-9,79 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Helix Energy-Aktie, nämlich ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Helix Energy-Aktie daher bei der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Helix Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Energieausrüstung und -dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 14,61 Prozentpunkte (0 % gegenüber 14,61 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".