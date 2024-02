Helix BioPharma Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Helix Biopharma wird derzeit mit einem Kurs von 0,17 CAD gehandelt, was einem Rückgang von -19,05 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 ebenfalls -19,05 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Helix Biopharma mit -20,93 Prozent um mehr als 3 Prozent darunter. Die "Biotechnologie"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -17,08 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Helix Biopharma mit 3,85 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Helix Biopharma liegt derzeit bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 1,88 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche. Dies führt zu einer Differenz von -1,88 Prozent zur Branchenrendite und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Helix Biopharma-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.