Helix BioPharma Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Tool, das verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den RSI wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen für RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Helix Biopharma liegt bei 40, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für Helix Biopharma. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,22 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,23 CAD liegt, was einer Abweichung von +4,55 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,22 CAD führt zu einer Abweichung von +4,55 Prozent und somit zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher auch hier ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung. Zudem wurden negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Helix Biopharma verstärkt diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") eine Überperformance von 30,25 Prozent darstellt. Im Bereich "Biotechnologie" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -24,02 Prozent, wobei Helix Biopharma aktuell um 34,55 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.