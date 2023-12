Helius Medical Technologies Registered (A) Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Helius Medical schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 88,67 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der Relative Strength Index (RSI) der Helius Medical liegt bei 36,45, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Helius Medical, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Helius Medical mit einem Kurs von 7,63 USD inzwischen +5,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -14,46 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

