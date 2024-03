Helius Medical Technologies Registered (A) Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Helius Medical als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Helius Medical-Aktie liegt der Wert des RSI7 bei 48,2, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert des RSI25 beträgt 59,49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf Basis des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet. Jedoch wurde auch eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Helius Medical-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Helius Medical liegt derzeit bei 0 %. Dieser Wert ist niedriger als der Branchendurchschnitt im Bereich des Gesundheitswesens Ausrüstung und Zubehör von 92,27 %. Mit einer Differenz von nur 92,27 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Helius Medical ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die auf eine überwiegend negative Ausrichtung hinweisen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine uneinheitliche Bilanz für die Helius Medical-Aktie auf Basis der verschiedenen Bewertungsfaktoren.