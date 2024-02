Helius Medical Technologies Registered (A) Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Indikation der Bewegungen von Aktienkursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen verwendet und setzt dabei die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtbewegung. Der RSI der Helius Medical liegt derzeit bei 76,62, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 68, was als neutral eingestuft wird.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Helius Medical durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, wodurch die Gesamtbewertung als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Helius Medical derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör und erhält daher eine "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen überwiegen negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.