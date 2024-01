Helium Evolution Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Helium Evolution wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 16 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 23,68, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 einbringt.

Die Stimmung gegenüber Helium Evolution wird positiv eingeschätzt, da die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend positiv sind. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie von Helium Evolution ebenfalls positiv bewertet. Mit einem Kurs von 0,25 CAD ist sie +78,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +66,67 Prozent beläuft. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend erhält das Helium Evolution-Wertpapier in den verschiedenen Bewertungskriterien überwiegend positive Einschätzungen und wird insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.