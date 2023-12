Heliostar Metals Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird die Heliostar Metals mit einem RSI-Wert von 15,38 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein neutraler Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Heliostar Metals diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch während der letzten Tage dominierten positive Themen in den Diskussionen, was weiterhin eine positive Stimmung unter den Anlegern signalisiert.

Die technische Analyse der Heliostar Metals-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 0,31 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Schlusskurs von 0,28 CAD wird daher als negativ bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,27 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Heliostar Metals in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde insgesamt weniger über das Unternehmen diskutiert und eine abnehmende Aufmerksamkeit festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Heliostar Metals-Aktie daher eine uneinheitliche Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysen, die von überkauft und überverkauft bis hin zu neutral und positiv reichen.