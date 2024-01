Heliostar Metals Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Für die Heliostar Metals-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50,7, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Heliostar Metals-Aktie.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Heliostar Metals in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert besprochen wurden, lassen darauf schließen, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden kann.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Heliostar Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,31 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,28 CAD liegt, was einer Abweichung von -9,68 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur geringfügig abweicht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Heliostar Metals festzustellen war. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die geringere Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Heliostar Metals-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen, die durchgeführt wurden.