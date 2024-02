Heliospectra publ AB Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die technische Analyse der Heliospectra-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl in einem langfristigen Abwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend befindet. Dies ergibt sich aus der Betrachtung des 50- und 200-Tages-Durchschnitts. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,78 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,419 SEK liegt, was einer Abweichung von -46,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,49 SEK liegt über dem letzten Schlusskurs, der eine Abweichung von -14,49 Prozent aufweist. Daher wird die Heliospectra-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Insgesamt erhält Heliospectra also auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Heliospectra liegt bei 50,82 und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, zeigt mit einem Wert von 57,14 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung auf Basis des RSI ist daher "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Heliospectra ist in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Heliospectra-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Schließlich zeigt das Anleger-Sentiment, dass über Heliospectra in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde und es weder besonders positive noch negative Themen gab, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung für Heliospectra.