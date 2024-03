Heliospectra publ AB Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Mersen":

In den letzten beiden Wochen wurden die Anleger von Heliospectra in den sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um neutrale Themen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,36 SEK der Heliospectra mit -47,83 Prozent Entfernung vom GD200 (0,69 SEK) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,42 SEK. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal mit einem Abstand von -14,29 Prozent. Zusammenfassend wird der Kurs der Heliospectra-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Heliospectra derzeit mit einem Wert von 59,9 weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu der Einstufung "Neutral". Auch der RSI25 mit einem Wert von 54 ergibt die Einstufung "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich daher für die Heliospectra eine Gesamteinstufung von "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.