Heliospectra publ AB Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Heliospectra-Aktie wird aus charttechnischer Sicht negativ bewertet. Der aktuelle Kurs von 0,418 SEK liegt 45,71 Prozent unter dem GD200 (0,77 SEK), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 von 0,49 SEK weist mit einem Abstand von -14,69 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Es gab jedoch keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Heliospectra-Aktie in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Heliospectra liegt bei 92,86, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen zeigt mit einem Wert von 54,81 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt die technische Analyse sowie das Anleger-Sentiment und der RSI darauf schließen, dass die Heliospectra-Aktie derzeit keine guten Aussichten hat.