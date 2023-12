Heliospectra publ AB Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Heliospectra von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen rund um die Aktie waren größtenteils neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung der Heliospectra-Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 54,11, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 57,33 aufweist und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Heliospectra-Aktie sowohl auf der längerfristigen Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf der kurzfristigen Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,92 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,48 SEK liegt, was einer Abweichung von -47,83 Prozent entspricht. Auch der letzte Schlusskurs von 0,48 SEK liegt unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 0,62 SEK, was einer Abweichung von -22,58 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich daher auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung für die Heliospectra-Aktie.

Heliospectra publ AB kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Heliospectra publ AB jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Heliospectra publ AB-Analyse.

Heliospectra publ AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...