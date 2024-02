Helios Towers Plc Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Von den drei Analystenbewertungen für die Helios Towers-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind zwei Bewertungen "Gut", eine "Neutral" und keine "Schlecht". Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist daher "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Helios Towers vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 181,67 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 133,35 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 77,85 GBP. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut". Zusammenfassend erhält Helios Towers somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Um festzustellen, ob die Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 63,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Demnach erhält Helios Towers eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Helios Towers derzeit bei 82,74 GBP. Da der Aktienkurs bei 77,85 GBP liegt, ergibt sich eine Bewertung von "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 80,63 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Helios Towers eher neutrale Diskussionen geführt. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Stimmung, überwiegend neutral an drei Tagen und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wird Helios Towers von Analysten, technischer Analyse und Anleger-Sentiment neutral bis positiv bewertet.