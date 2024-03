Helios Towers Plc Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Helios Towers-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 80,89 GBP erreicht, während der aktuelle Kurs bei 78,85 GBP liegt. Dies entspricht einer Distanz von -2,52 Prozent zum GD200, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 80,49 GBP, was einen Abstand von -2,04 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7 liegt bei 28,67, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 39,38 liegt und somit als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der RSI-Ebene.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die langfristige Meinung der Analysten deutet auf eine "Gut"-Einschätzung der Helios Towers-Aktie hin. Von insgesamt drei Bewertungen liegen zwei im "Gut"-Bereich und eine im "Neutral"-Bereich. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel wird auf 181,67 GBP festgelegt, was zu einer potenziellen Performance von 130,4 Prozent führen würde. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".