Helios Technologies Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Helios in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht oder nicht. In Bezug auf Helios wurde in letzter Zeit kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Helios-Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet. Aktuell liegt dieser bei 55,4 USD, während der letzte Schlusskurs bei 44,68 USD liegt, was einem Unterschied von -19,35 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie somit als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 43,94 USD, was einer geringfügigen Steigerung von +1,68 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Helios-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Helios-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 3 Bewertungen fallen 3 positiv, 0 neutral und 0 negativ aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Helios aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 78 USD, was eine zukünftige Performance von 74,57 Prozent bedeuten würde. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Laut unserer Analysten wurden überwiegend positive Kommentare über Helios in den sozialen Medien verzeichnet. Allerdings dominierten in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen die Diskussionen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Helios daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.