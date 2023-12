Helios Technologies Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Helios liegt bei 24,32, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 43,38 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Helios daher als "Gut" eingestuft.

Analysteneinschätzung: Laut Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich eine Bewertung von "Gut", da 3 Kaufempfehlungen, 0 Neutral-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Helios. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Helios liegt bei 78 USD, was einem Anstieg um 75,08 Prozent entspricht. Die Aktie erhält daher das Rating "Gut".

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Helios von 44,55 USD liegt -1,44 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -20,72 Prozent liegt. Die charttechnische Bewertung für die beiden Zeiträume ist daher insgesamt "Neutral".

Sentiment und Buzz: In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Helios. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Helios also eine Einschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI, der Analystenbewertung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.

