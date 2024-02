Helios Technologies Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Helios liegt bei 38,74, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Helios-Aktie derzeit 2,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -15,06 Prozent zum GD200 als "Schlecht" bewertet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung für die Helios-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 78 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 76,83 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Helios-Aktie ist ebenfalls positiv, da vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zwar gab es in den letzten Tagen keine starken Diskussionen zu positiven oder negativen Themen rund um Helios, insgesamt ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung der Helios-Aktie basierend auf verschiedenen Aspekten der technischen Analyse, Analysteneinschätzungen und Anleger-Sentiments.