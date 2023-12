Helios Technologies Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Stimmung der Anleger gegenüber Helios war in den letzten Tagen überwiegend positiv. In den Diskussionen in den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Themen behandelt, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Helios daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten hauptsächlich positive Einschätzungen zu Helios abgegeben, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt. Für die Aktie liegt das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen bei 78 USD, was einer potenziellen Steigerung um 73,8 Prozent entspricht.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Helios als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Allerdings zeigt die Bewertung auf 25-Tage-Basis ein neutrales Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Helios derzeit bei 56,7 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 44,88 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage ergibt hingegen eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt erhält Helios gemäß der vorliegenden Analysen und Bewertungen eine neutrale Gesamtbewertung.