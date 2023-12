Helios Energy Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Helios Energy liegt bei 15,38, was auf eine "gute" Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 51,22 und signalisiert eine "neutrale" Einschätzung auf diesem Niveau. Somit wird die Gesamteinschätzung als "gut" eingestuft.

Die Diskussionen über Helios Energy in den sozialen Medien zeigen, dass weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Helios Energy aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Helios Energy wurden über einen längeren Zeitraum analysiert, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "neutrale" Einschätzung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut unserer Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls auf einen "neutralen" Wert hindeutet. Insgesamt wird Helios Energy in diesem Punkt als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Helios Energy mit 0,062 AUD derzeit um +3,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -11,43 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "neutral" für die beiden Zeiträume führt.