Helios Energy Aktie: Einfach unglaublich

Bei Helios Energy gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild und im Buzz. Das Stimmungsbild wird anhand der Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien bewertet. Da hier keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Helios Energy daher für diesen Aspekt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Der RSI für Helios Energy liegt bei 47,06 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt zeigt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Helios Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,053 AUD weicht um -24,29 Prozent ab und wird daher als "Schlecht" bewertet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,06 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs und wird mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Helios Energy-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Helios Energy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.