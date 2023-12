Heliogen Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Heliogen-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,18 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,88 USD, was einem Anstieg von 59,32 Prozent entspricht. Das führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 2,08 USD, was einem Rückgang von 9,62 Prozent entspricht und somit zu einer negativen Bewertung führt.

Die Aktie wird insgesamt neutral bewertet. Betrachtet man die Diskussionen im Netz, so zeigt sich eine übliche Aktivität und eine positive Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Auf sozialen Medien überwiegen derzeit die positiven Meinungen, was zu einer angemessenen Bewertung des Unternehmens führt.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass die Heliogen-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Heliogen-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating.