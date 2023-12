Helical Aktie: Das liegt auf Eis

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Helical PLC-Aktie abgegeben, wobei alle 1 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, liegt bei 450 GBP, was einem Aufwärtspotential von 114,29 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 210 GBP resultiert daraus eine "Gut"-Empfehlung für die Helical PLC-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Helical PLC-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 12,17 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung als "Gut".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Helical PLC-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 254,55 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 210 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bezieht man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ein, ergibt sich eine Bewertung als "Neutral", da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zur Helical PLC-Aktie veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.