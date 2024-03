Helical Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Helical PLC-Aktie hat laut langfristiger Analystenmeinung eine Bewertung von "Gut" erhalten. Von insgesamt 1 Bewertung sind keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorhanden. Es gab keine Analystenupdates zu Helical PLC im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 450 GBP, was einer potenziellen Performance von 120,59 Prozent entspricht, da derzeit die Aktie bei 204 GBP gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 225,08 GBP im Vergleich zum aktuellen Kurs (204 GBP) eine Abweichung von -9,37 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 204,72 GBP nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Helical PLC wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung für Helical PLC blieb in einem Zeitraum unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde über Helical PLC in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anleger führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Helical PLC insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Helical PLC-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Beurteilungen.