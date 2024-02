Helical Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An den anderen Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Helical PLC unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und fasst das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" ein.

Die Analysten bewerten die Helical PLC-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es eine "Gut"-Bewertung und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates zu Helical PLC im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 450 GBP hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 138,35 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Helical PLC für diesen Abschnitt der Analyse eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es bei Helical PLC keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Es kommt zu einer Änderung des Stimmungsbildes, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da keine Auffälligkeiten bei Helical PLC festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Helical PLC für diese Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Helical PLC derzeit bei 232,42 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 188,8 GBP hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,77 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 210,37 GBP, was zu einem Abstand von -10,25 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Helical PLC-Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".