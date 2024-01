Helical Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Stimmung unter den Anlegern ist neutral, wenn es um die Aktie von Helical PLC geht. In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine bestimmten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Analyse der Stimmungsveränderung und der Diskussionsintensität in den letzten 30 Tagen zeigt, dass es keine klare Tendenz in der Stimmung der Anleger gibt. Daher wird auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Interesse der Anleger an Helical PLC im Vergleich zu anderen Unternehmen durchschnittlich ist. So erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Schlusskurs der Helical PLC-Aktie lag am letzten Handelstag bei 230 GBP, was einem Unterschied von -6,49 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage (245,95 GBP) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs (230 GBP) über dem 50-Tages-Durchschnitt (214,46 GBP) um +7,25 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Analysten bewerten die Helical PLC-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu dem Unternehmen, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 450 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 95,65 Prozent vom letzten Schlusskurs (230 GBP) bedeutet. Insgesamt erhält Helical PLC also eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.