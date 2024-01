Helical Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist die Helical PLC einen RSI-Wert von 36,36 auf, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie mit einem Wert von 53 als neutral eingestuft.

Im Bereich Sentiment und Buzz wird die Stimmung für Helical PLC in den letzten Wochen als neutral bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für Helical PLC fällt insgesamt positiv aus, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 450 GBP, was einem Anstieg um 103,16 Prozent entspricht. Aus technischer Sicht zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild, mit einem negativen Trend im langfristigen gleitenden Durchschnittskurs (GD200) und einer neutralen Wertentwicklung im kurzfristigen gleitenden Durchschnittskurs (GD50).

Insgesamt ergibt sich für die Helical PLC-Aktie eine neutrale Gesamtbewertung, basierend auf den verschiedenen Analyseinstrumenten.