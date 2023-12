Helical Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der Helical PLC-Aktie zeigt verschiedene Bewertungen je nach Analysebasis. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 253,17 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 217 GBP einen Abweichung von -14,29 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 207,1 GBP, was zu einer "+4,78 Prozent" Abweichung beim letzten Schlusskurs führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Analysten haben die Aktie der Helical PLC in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Für das kommende Jahr wird ein Kursziel von 450 GBP erwartet, was einer erwarteten Kursentwicklung von 107,37 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Helical PLC ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsfrequenz wurde festgestellt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung basierend auf der technischen Analyse, den Analystenbewertungen und der Anleger-Stimmung für die Aktie der Helical PLC.

