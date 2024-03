Helical Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Helical PLC Aktie wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von 18 Analysten wurden 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 450 GBP, was einer Erwartung von 114,8 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 209,5 GBP liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Helical PLC Aktie liegt bei 32,26 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 36,84 für einen Zeitraum von 25 Tagen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit überwiegend neutralen Anlegermeinungen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird die Helical PLC Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 222,86 GBP liegt und der Aktienkurs (209,5 GBP) um -5,99 Prozent darüber liegt. Der GD50 liegt bei 202,23 GBP, was einer Abweichung von +3,59 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".