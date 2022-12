Heliad Aktie weiterhin für „Aktien Spezialwerte“ ein KAUF. Trotz flatexDEGIRO-Schwäche

Heute geht’s in einem Gast-Beitrag des „Aktien Spezialwerte“-Börsenbriefs wieder einmal um die Heliad AG (ISIN:DE000FTG1111). In einem Update geht es um die Auswirkungen des flatexDEGIRO Kursverfalls aufgrund reduzierter Prognose und aufsichtsrechtlichen Problemen auf die Kursentwicklung der Heliad. Und es finden sich immer noch gute Gründe für eine klare Bestätigung der alten Einschätzung: KAUFEN – auf neidrigerem Niveau.



Wie versprochen, veröffentlichen wir im regelmässigen Rhythmus Beiträge der „Aktien-Spezialwerte". Um Ihnen die Gelegenheit zu bieten, die Herangehensweise, Strategie und Ausrichtung dieses Services kennenzulernen.

Fairer Wert von Heliad sinkt.

Die Heliad-Aktie zeigt im Zweiwochenvergleich einen massiven Kursverlust von 22%. Zwar waren von Heliad selbst keine Nachrichten zu vernehmen, aber die größte Heliad-Position flatexDegiro (ISIN DE000FTG1111 – Euro 6,29) zeigte einen deutlichen Kursverlust (siehe zu den Gründen die untenstehende Analyse), was auch die Heliad-Aktie in Mitleidenschaft zog. Zwar hatte Heliad im Herbst flatexDegiro-Aktien zu Kursen rund um 17 Euro für insgesamt rund 10 Mio. Euro im Rahmen einer Verkaufsoption veräußert (so die Auskunft des Heliad-Managements beim Eigenkapitalforum) und nach unseren Recherchen auch nach Ende des dritten Quartals noch eine kleine Menge weiterer flatexDegiro-Aktien veräußert, jedoch machte auch kurz vor dem jüngsten Kurssturz der flatexDegiro-Aktie diese Position noch nahezu die Hälfte des inneren Werts der Heliad aus.

Per 30. September 2022 wurde der berichtete 4,8%ige Anteil an der flatexDegiro mit 48,5 Mio. Euro in den Heliad-NAV einbezogen, war also rund 4,32 Euro je Heliad-Aktie wert. Zu diesem Stichtag notierte die flatexDegiro-Aktie noch bei 9,23 Euro. Aktuell steht die flatexDegiro-Aktie allerdings 32% niedriger, womit das flatexDegiro-Paket jetzt nur noch knapp 3,00 Euro je Heliad-Aktie abdecken sollte. Daher dürfte auch der per 30. September 2022 mit 8,09 Euro berichtete Heliad-NAV je Aktie ceteris paribus auf aktuell rund 6,70 Euro gefallen sein.