Heliad Aktie bleibt für „Aktien Spezialwerte“ ein KAUF. Warum? Hauptbeteiligung flatexDEGIRO und…

Nachdem zuletzt im „Aktien Spezialwerte“-Börsenbriefs die FinLab Thema war, geht es heute um die Heliad Equity Partners (ISIN: DE000A0L1NN5). Und hier geht es natürlich auch um die bisherige Kursperformance und die Hauptbeteiligung der Heliad, dem Online-Broker flatexDEGIRO, der zuletzt an der Börse abgestraft wurde. Und jetzt möglicherweise vor eienr Erholung steht. Wei das mit Heliad zusammenhängt, warum Heliad für „Aktien spezialwerte“ die bessere wahl ist, erfahren Sie in unserem heutigen gastbeitarg der „Aktien Spezialwerte“.



Wie versprochen, veröffentlichen wir im regelmässigen Rhythmus Beiträge der „Aktien-Spezialwerte“. Um Ihnen die Gelegenheit zu bieten, die Herangehensweise, Strategie und Ausrichtung dieses Services kennenzulernen. Später werden wir den Service ausführlicher vorstellen, nur soviel vorab: Seit Anfang 2009 liegt die „mit ruhiger Hand ohne hektisches Hin-und-Her“ erzielte Gesamtperformance des Aktien-Spezialwerte-Börsenbriefs Ende 2021 bei +2.346%, woraus sich eine annualisierte Durchschnittsrendite von +27,9% pro Jahr und damit eine erhebliche Outperformance ergibt. Nun zum Gastbeitrag über die Heliad Beteiligungsgesellschaft (BISHER: Allgeier vom 31.03.2022 ///Wacker Neuson /// Orbis SE /// 3U Holding/// Heliad /// AT&S/// KHD Humboldt Deutz// Finlab// Allgeier vom 13.06.)

Heliad berichtet Halbjahres-NAV von 8,40 Euro je Aktie

Die Beteiligungsgesellschaft Heliad hat den inneren Wert (NAV) per 30.06.2022 mit 8,40 Euro je Aktie bekannt gegeben. Dies ist gegenüber dem Stand per Jahresende 2021 (14,28 Euro) als auch gegenüber dem Stand per 31.03.2022 (13,00 Euro) ein deutlicher Rückgang und spiegelt vor allem den erheblichen Kursverfall der mit Abstand größten Heliad-Portfolioposition flatexDegiro (ISIN:DE000FTG1111 – Euro 9,10) wider. Der Aktienkurs des Onlinebrokers hat im ersten Halbjahr 2022 von 20,24 Euro auf 9,08 Euro(Stichtag 30.06.2022) mehr als die Hälfte verloren. Aufgrund der inzwischen erreichten moderaten Bewertung sehen wir bei der flatexDegiro nunmehr große Aufwärtspotenziale. flatexDegiro-CEO Frank Niehage hat zuletzt in Interviews angedeutet, dass der Vorstand nunmehr auch Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen erwäge. Unseres Erachtens würde die konkrete Ankündigung einer dieser Maßnahmen den flatexDegiro-Kurs deutlich anschieben mit positiven Wirkungen auch für die Heliad-Aktie.

Die operative Entwicklung bei flatexDegiro hat sich zuletzt allerdingsetwas abgekühlt. So wurde Ende Juni die 2022er Guidance in punkto der erhofften Wachstumsziele gesenkt, so dass heuer nunmehr 600.000 bis 700.000 Brutto-Neukundenaccounts und eine voraussichtliche Anzahl abgewickelter Transaktionen von 75 Mio. bis 85 Mio. erwartet werden. Zuvor wurde dagegen von 640.000 bis 840.000 Neukundenaccounts sowie einer Anzahl abgewickelter Transaktionen von 95 Mio. bis 115 Mio. ausgegangen. Da gemäß vorläufiger Zahlen bereits das 2022er Halbjahres-Konzernergebnis über dem Gesamtjahreswert 2021 (51,6 Mio. Euro, Ergebnis je Aktie von 0,47 Euro) liegen soll und im Gesamtjahr 2022 erneut ein starker Umsatz von 400 Mio. bis 440 Mio. Euro (Rekordjahr 2021: 417,6 Mio.) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge auf dem sehr starken Vorjahresniveau (2021: 42,4 %) erreicht werden soll, kann flatexDegiro auch in einer schwiergen Börenphase, die von einer Normalisierung der Handelsaktivitäten der Kunden geprägt ist, gute Ergebnisse erzielen.