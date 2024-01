Helen of Troy Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Helen Of Troy auf 17 geschätzt. Das bedeutet, dass die Börse 17,27 Euro für jeden Euro Gewinn von Helen Of Troy zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterschätzung von 72 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Branche bei 62 liegt. Somit wird der Titel als unterbewertet angesehen und basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Helen Of Troy liegt derzeit bei 19,05, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und dem Wertpapier ein "Gut"-Rating verleiht. Der RSI25 liegt bei 33,29, was darauf hindeutet, dass Helen Of Troy weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Helen Of Troy verschlechtert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmungslage mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Helen Of Troy eingestellt waren. Es gab sieben positive Tage, drei negative Tage und an vier Tagen keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Insgesamt wird Helen Of Troy von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.