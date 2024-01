Helen of Troy Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Derzeit schüttet Helen Of Troy niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 15,41 Prozentpunkte (0 % gegenüber 15,41 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Helen Of Troy liegt der RSI7 aktuell bei 39,92 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,67, was bedeutet, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Helen Of Troy-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Helen Of Troy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut".

Helen Of Troy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 16,97 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 2,38 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,6 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte die Aktie eine Rendite von 10,48 Prozent im letzten Jahr, was 6,5 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.