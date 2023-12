Helen of Troy Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Aktie von Helen Of Troy zeigt gemischte Signale in den verschiedenen Bewertungskategorien. In Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität als normal eingestuft, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Daten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 15 auf, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche als unterbewertet betrachtet wird. Der durchschnittliche Wert in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt momentan bei 62, was die Unterbewertung der Aktie von Helen Of Troy bestätigt. Somit wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 107,68 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 123,89 USD steht. Die Distanz zum GD200 beträgt +15,05 Prozent und zum GD50 +17,92 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich jedoch eine weniger positive Einschätzung. Die Dividendenrendite der Aktie von Helen Of Troy liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einem geringeren Ertrag von 607,36 Prozentpunkten führt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt die Aktie von Helen Of Troy gemischte Signale in den verschiedenen Bewertungskategorien, wobei sie in einigen Aspekten als unterbewertet und gut eingestuft wird, während die Dividendenpolitik als schlecht bewertet wird.