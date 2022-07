Helden gesucht: DQS und DGQ vergeben die Sustainability Heroes Awards 2022 / Bewerbungsstart für den Nachhaltigkeitspreis ist erfolgt

Frankfurt am Main (ots) -Ab sofort können sich Unternehmen um die Sustainability Heroes Awards bewerben. Um aktives Engagement in der Wirtschaft weiter anzuspornen, zeichnen die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) und Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit mit dem Sustainability Heroes Award aus. Der Award wird am 20. Oktober 2022 in sechs verschiedenen Kategorien verliehen:- Nachhaltige Innovation- Carbon Footprint- Soziales Engagement- Nachhaltigkeitsstrategie- Circular Economy- BiodiversitätRenommierter Auszeichnung für nachhaltiges EngagementSeit der Erstverleihung in 2015 haben sich die Sustainability Heroes Awards hohe externe Anerkennung verdient und sind von einer ebenso beeindruckenden wie auch diversen Preisträgerschaft geprägt. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. Die Bewerbungsfrist endet am 16. September 2022. Hier geht es zur Anmeldung zum Wettbewerb (https://www.sustainability-heroes.com/awards-2022).Sustainability Heroes - Die Online-KonferenzWas bislang vielfach noch auf freiwilliger Basis möglich war, wird zunehmend von gesetzlichen Verpflichtungen abgelöst: Nachhaltigkeitsmanagement. Sorgfaltspflichten und Berichtspflichten werden in vielen Ländern im Eiltempo verabschiedet und verschärft, allen voran in der EU. Noch bereitet sich die deutsche Wirtschaft auf das Lieferkettengesetz vor, aber am Horizont warten schon zwei neue Herausforderungen: Die EU-Richtlinie zur Corporate Sustainability Due Diligence und die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dieses und weitere Themen stehen auf der Agenda der Sustainability Heroes 2022:- 18. Oktober 2022 - CSR-Reporting im Umbruch: Fit für die Zukunft- 19. Oktober 2022 - Herausforderung Lieferkettengesetz- 20. Oktober 2022 - Auswirkungen messen: Klimamanagement & UmweltindikatorenDie Anmeldung zur Konferenz (https://www.sustainability-heroes.com/) ist ab sofort möglich. Anmeldeschluss ist der 14. Oktober 2022.Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.dewww.dqsglobal.comOriginal-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuell